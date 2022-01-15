Гинцбург заявил, что вакцинация от коронавируса не может стать платной

Короткая ссылка
Вакцинация против коронавирусной инфекции в России не может стать платной. Такое мнение выразил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург заявил, что вакцинация от коронавируса не может стать платной
  • AFP
  • © Natalia KOLESNIKOVA

«Не может (вакцинация от ковида стать платной. — RT)», — цитирует ТАСС Гинцбурга.

По его словам, законодательство России таких вариантов не предусматривает.

При этом Гинцбург добавил, что при желании любой человек может привиться платно в частных клиниках.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов делать вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 в России платной

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить