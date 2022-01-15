Гинцбург заявил, что вакцинация от коронавируса не может стать платной

Вакцинация против коронавирусной инфекции в России не может стать платной. Такое мнение выразил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Не может (вакцинация от ковида стать платной. — RT)», — цитирует ТАСС Гинцбурга.

По его словам, законодательство России таких вариантов не предусматривает.

При этом Гинцбург добавил, что при желании любой человек может привиться платно в частных клиниках.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов делать вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 в России платной