Гинцбург заявил, что вакцинация от коронавируса не может стать платной
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«Не может (вакцинация от ковида стать платной. — RT)», — цитирует ТАСС Гинцбурга.
По его словам, законодательство России таких вариантов не предусматривает.
При этом Гинцбург добавил, что при желании любой человек может привиться платно в частных клиниках.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов делать вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 в России платной