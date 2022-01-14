В Кремле заявили об отсутствии планов делать вакцинацию от COVID-19 в России платной

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов делать вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 в России платной.
В Кремле заявили об отсутствии планов делать вакцинацию от COVID-19 в России платной
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Он ответил на вопрос, планируется ли отменить бесплатную вакцинацию от коронавируса.

«Нет», — заявил Песков.

Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

Также главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина рассказала, почему нужна повторная вакцинация от COVID-19.

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