Терапевт Драпкина рассказала, почему нужна повторная вакцинация от COVID-19

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Главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина рассказала, почему нужна повторная вакцинация от COVID-19.
Терапевт Драпкина рассказала, почему нужна повторная вакцинация от COVID-19
  • AP

«Точный уровень протективных антител, который на 100% является защитным, неизвестен. Соответственно, международные сообщества сейчас приходят к выводу, что необходима ревакцинация без оглядки на уровень этих протективных антител», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, клиническая картина свидетельствует о том, что есть случаи повторного инфицирования, восприимчивости к инфекции, когда прошло больше полугода после прививки.

Также Драпкина напомнила о появлении новых штаммов коронавируса.

Как пояснила терапевт, всё это говорит о необходимости ревакцинации.

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

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