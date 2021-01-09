Басилашвили выписали из больницы после лечения от коронавируса

Народного артиста СССР Олега Басилашвили, который был госпитализирован в Санкт-Петербурге с коронавирусом, выписали из больницы, сообщили ТАСС в Большом драматическом театре (БДТ) имени Георгия Товстоногова.

«Олега Валериановича сегодня выписали из больницы. Он продолжит лечение в домашних условиях», — сказали в театре.

Там отметили, что народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, которая также находится в больнице с COVID-19, продолжает лечение, её состояние оценивается как стабильное.

Ранее дочь Басилашвили Ксения сообщала, что он чувствует себя нормально и не получает специального лечения, однако ему нужно пройти терапию.

Также сообщалось, что в состоянии Фрейндлих отмечается незначительная положительная динамика.