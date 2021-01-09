Басилашвили выписали из больницы после лечения от коронавируса
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«Олега Валериановича сегодня выписали из больницы. Он продолжит лечение в домашних условиях», — сказали в театре.
Там отметили, что народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, которая также находится в больнице с COVID-19, продолжает лечение, её состояние оценивается как стабильное.
Ранее дочь Басилашвили Ксения сообщала, что он чувствует себя нормально и не получает специального лечения, однако ему нужно пройти терапию.
Также сообщалось, что в состоянии Фрейндлих отмечается незначительная положительная динамика.