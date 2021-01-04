Медики рассказали о состоянии заболевшей коронавирусом Фрейндлих
- © РИА Новости / Алексей Даничев
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя петербургской клинической больницы №122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России.
«Отмечается незначительная положительная динамика, начала выполнять несложные дыхательные упражнения», — рассказали в больнице.
В пресс-службе Большого драматического театра имени Товстоногова рассказали, что Фрейндлих была госпитализирована 25 декабря в связи с диагнозом «коронавирус».
Актёр Михаил Боярский в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал новость о госпитализации актрисы.