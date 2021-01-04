Медики рассказали о состоянии заболевшей коронавирусом Фрейндлих

В состоянии актрисы Алисы Фрейндлих, госпитализированной в конце декабря из-за коронавируса, отмечается незначительная положительная динамика.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя петербургской клинической больницы №122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России.

«Отмечается незначительная положительная динамика, начала выполнять несложные дыхательные упражнения», — рассказали в больнице.

В пресс-службе Большого драматического театра имени Товстоногова рассказали, что Фрейндлих была госпитализирована 25 декабря в связи с диагнозом «коронавирус».

Актёр Михаил Боярский в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал новость о госпитализации актрисы.