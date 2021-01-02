Медики рассказали о состоянии Алисы Фрейндлих

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, госпитализированная 25 декабря с диагнозом «коронавирус», остаётся в стабильном состоянии.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя клинической больницы № 122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России в Санкт-Петербурге, где актриса проходит лечение.

«Состояние без изменений, ночь прошла спокойно», — заявили в больнице.

Ранее в пресс-службе Большого драматического театра имени Товстоногова рассказали о госпитализации Фрейндлих 25 декабря в связи с диагнозом «коронавирус».

Актёр Михаил Боярский в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал новость о госпитализации актрисы.