Медики рассказали о состоянии Алисы Фрейндлих

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Состояние актрисы театра и кино народной артистки России Алисы Фрейндлих, госпитализированной с коронавирусом, остаётся стабильно тяжёлым.
Медики рассказали о состоянии Алисы Фрейндлих
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России.

«Состояние (Фрейндлих. — RT) стабильно, без отрицательной динамики», — заявили в центре.

Ранее в пресс-службе Большого драматического театра имени Товстоногова рассказали о госпитализации Фрейндлих 25 декабря в связи с диагнозом «коронавирус».

Актёр Михаил Боярский в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал новость о госпитализации актрисы.

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