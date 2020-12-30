Медики рассказали о состоянии Алисы Фрейндлих
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России.
«Состояние (Фрейндлих. — RT) стабильно, без отрицательной динамики», — заявили в центре.
Ранее в пресс-службе Большого драматического театра имени Товстоногова рассказали о госпитализации Фрейндлих 25 декабря в связи с диагнозом «коронавирус».
Актёр Михаил Боярский в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал новость о госпитализации актрисы.