Алису Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом

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Актрису театра и кино народную артистку СССР Алису Фрейндлих госпитализировали из-за заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 и пневмонии. Об этом в Facebook сообщил петербургский историк Константин Богуславский.
Алису Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом
  • РИА Новости

«Как сообщили друзья из БДТ (Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова. — RT), драгоценнейшая и прекраснейшая Алиса Бруновна Фрейндлих несколько дней назад попала в 122-ю медсанчасть с COVID-19 и пневмонией», — заявил он.

Как сообщил портал Life.ru, Фрейндлих находится в реанимации с 25 декабря. Также отмечается, что ближайший спектакль с её участием в БДТ отменён.

Ранее художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский сообщил о своей госпитализации из-за коронавируса.

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