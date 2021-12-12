На борту находились более 160 человек: Бастрыкин поручил доложить об инциденте с самолётом над Сочи

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах происшествия с летевшим в Сочи российским пассажирским самолётом, который сменил курс из-за неопознанного воздушного судна в небе. Инцидент произошёл над акваторией Чёрного моря. По предварительным данным, на борту находились более 160 пассажиров.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах происшествия с летевшим в Сочи российским самолётом, который сменил курс из-за неопознанного судна в небе.

Как уточнили в ведомстве, самолёт одной из российских авиакомпаний, следовавший из Екатеринбурга в Сочи, вынужденно сменил курс из-за неопознанного воздушного судна. На борту находились более 160 человек.

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Выменцу П.С. доложить об обстоятельствах инцидента в воздушном пространстве», — сообщили в СК.

В свою очередь, источник ТАСС в авиационных службах уточнил, что происшествие случилось над акваторией Чёрного моря. По данным источника, в этот момент на посадку в аэропорту Сочи заходили сразу два пассажирских рейса, оба благополучно сели.

Вместе с тем портал E1.ru сообщил, что речь идёт о рейсе U6-219 авиакомпании «Уральские авиалинии», на борту которого находились 160 пассажиров, в том числе 12 детей и шесть членов экипажа.

По данным портала, инцидент произошёл накануне над акваторией Чёрного моря, примерно в 50 км от берега.

По информации издания, изменить курс также был вынужден Boeing-737 авиакомпании «Аэрофлот», который летел в Сочи из аэропорта Шереметьево.

Инциденты с российскими самолётами

В начале декабря пассажирский самолёт авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся из Тель-Авива в Москву, сменил курс над Чёрным морем, так как траекторию его движения пересекало другое воздушное судно. На борту самолёта находились 142 пассажира.

«3 декабря экипаж самолёта «Аэрофлота» А330-300, выполнявшего рейс SU501 из Тель-Авива в Москву, действительно получил команду о смене эшелона с 33 тыс. футов на эшелон 31 тыс. футов. Указание поступило от диспетчера УВД и было связано с тем, что траекторию движения пересекало другое воздушное судно», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

При этом «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах сообщал, что гражданский авиалайнер был вынужден сменить курс, чтобы избежать опасного сближения с иностранным самолётом-разведчиком.

РИА Новости

© Максим Богодвид

По словам источника, один из двух самолётов-разведчиков хаотично пересекал установленные трассы гражданской авиации и приблизился к борту «Аэрофлота». Нарушитель не отвечал на запросы с земли.

«Экипаж сообщил о срабатывании сигнализации об опасном сближении. Между самолётами по вертикали было менее 20 м. Диспетчеры дали команду гражданскому самолёту снизиться на 500 м и занять более безопасный эшелон», — рассказал источник.

В то же время в Росавиации сообщили, что 3 декабря самолёт-разведчик НАТО CL-600 пересёк над водами Чёрного моря маршруты гражданских воздушных судов. В ведомстве подтвердили, что экипаж иностранного борта не отвечал на запросы.

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«Утром 03.12.2021 в 09:53 над открытыми водами Чёрного моря вблизи района ответственности российских органов обслуживания воздушного движения самолёт-разведчик НАТО CL-600 выполнял полёт с интенсивным снижением с высоты 11 000 м до высоты 9200 м, пересекая установленный для гражданских воздушных судов маршрут обслуживания воздушного движения», — сообщили в Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что увеличившаяся аткивность самолётов НАТО у границ РФ создаёт риски возникновения опасных инцидентов в отношении гражданских воздушных судов.

Там также заявили о намерении направить протест по дипломатическим каналам.

Напомним, в последнее время российская сторона неоднократно сообщала об опасных полётах иностранных самолётов над черноморскими водами.

Так, 10 декабря российский истребитель Су-30 сопроводил самолёт-разведчик Poseidon Р-8А ВМС США над Чёрным морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России, уточнив, что американский самолёт приближался к российской государственной границе.

9 декабря три Су-27 сопровождали два тактических истребителя Mirage 2000 и Rafale ВКС Франции, самолёт-разведчик CL-600 Artemis Сухопутных войск США, стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и самолёт-заправщик КС-135 ВКС Франции над акваторией Чёрного моря.

В России регулярно отмечают, что подобные действия создают угрозу безопасности в воздушном пространстве.