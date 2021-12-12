Бастрыкин поручил доложить об инциденте со сменой курса российского самолёта

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах инцидента с летевшим в Сочи российским самолётом, который вынужденно сменил курс из-за неопознанного судна в небе.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Павлу Выменцу доложить об обстоятельствах инцидента в воздушном пространстве», — говорится в сообщении на сайте СК.

Согласно данным ведомства, летевший из Екатеринбурга в Сочи российский самолёт вынужденно сменил курс из-за неопознанного воздушного судна.

Уточняется, что на борту самолёта находились более 160 человек.

4 декабря во избежание опасного сближения с американским самолётом-разведчиком гражданский лайнер, направлявшийся из Тель-Авива в Москву, сменил курс над Чёрным морем.