Бастрыкин поручил доложить об инциденте со сменой курса российского самолёта

Короткая ссылка
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах инцидента с летевшим в Сочи российским самолётом, который вынужденно сменил курс из-за неопознанного судна в небе.
Бастрыкин поручил доложить об инциденте со сменой курса российского самолёта
  • © СК РФ

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Павлу Выменцу доложить об обстоятельствах инцидента в воздушном пространстве», — говорится в сообщении на сайте СК.

Согласно данным ведомства, летевший из Екатеринбурга в Сочи российский самолёт вынужденно сменил курс из-за неопознанного воздушного судна.

Уточняется, что на борту самолёта находились более 160 человек.

4 декабря во избежание опасного сближения с американским самолётом-разведчиком гражданский лайнер, направлявшийся из Тель-Авива в Москву, сменил курс над Чёрным морем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить