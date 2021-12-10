«Не одна и не единичная»: в России назвали провокацией действия корабля ВМС Украины в Азовском море

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя действия корабля ВМС Украины, заявил, что любая провокация может привести к серьёзным последствиям. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, возле российских рубежей проводится целый «комплекс провокативных действий». 9 декабря ФСБ России сообщила о корабле ВМС Украины, который двигался в сторону Керченского пролива и не выполнял требования изменить курс.

Действия корабля управления «Донбасс» Военно-морских сил Украины в Азовском море имели провокационный характер. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире Первого канала.

«Она просто не одна, она не единичная, она не индивидуальная, это комплекс провокативных действий, которые осуществляются вокруг наших границ», — сказала Захарова.

«Любая незначительная провокация может привести к очень и очень серьёзным последствиям», — заметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что об этом неоднократно говорил Владимир Путин.

«Произошедшее лишний раз показывает потенциальный вред и потенциальную опасность, которая может проистекать из таких провокационных действий», — добавил официальный представитель Кремля.

В свою очередь, глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов призвал Киев «отказаться от тактики мелкого фола».

«К сожалению, помимо вчерашней провокации и ранее со стороны Украины были попытки подорвать существующий режим (прохода судами Керчь-Еникальского канала. — RT), что, в первую очередь, снижает пропускную способность канала и наносит экономический ущерб судовым грузоперевозчикам. Никаких политических дивидендов, как показало время, это не приносит, а лишь осложняет и без того непростую ситуацию в регионе», — цитирует его РИА Новости.

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Накануне корабль управления «Донбасс» ВМС Украины выдвинулся в направлении Керченского пролива из порта Мариуполя. По данным ФСБ, украинская сторона не подавала никаких заявок на прохождение через Керчь-Еникальский канал, а экипаж судна не выполнял требования о необходимости изменить курс, создавая угрозу безопасности мореплавания.

Позднее «Донбасс» «лёг на обратный от Керченского пролива курс», но продолжил игнорировать запросы российской стороны. В ФСБ расценили действия экипажа как «провокационные».

При этом на Украине заявили, что корабль ВМС страны не заходил «в чувствительные зоны» и выполнял задание в «своих территориальных водах». В свою очередь, глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил, что «Донбасс» является поисково-спасательным судном, не имеющим оружия, и находилось в Азовском море на законных основаниях.

Заметим, что эпизод с кораблём управления «Донбасс» произошёл на фоне разговора между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским, который состоялся вечером 9 декабря. По данным Белого дома, диалог глав государств «продлился около 90 минут» и был «очень тёплым».

«Произошла некоторая провокационная разведка»

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT высказал мнение, что инцидент с украинским кораблём у Керченского пролива является провокацией со стороны Киева.

«Не думаю, что у Украины был план пересечь российские территориальные воды. Им было интересно, до какой красной линии можно доходить, но российские пограничники очень чётко обозначили свою позицию и потребовали изменить курс», — отметил Белик.

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По мнению депутата, перед командованием ВМС Украины «возникла дилемма».

«Или сейчас пожертвовать судном, или доложить наверх, что ситуация вышла из-под контроля. Судя по всему, через какое-то время пришёл ответ: развернуться назад и не провоцировать российских пограничников, чтобы избежать позора 2018 года. Произошла некоторая провокационная разведка, которая чётко показала: морские пограничные силы России нацелены очень решительно и не подпустят нарушителя к нашим территориальным водам», — заключил парламентарий.

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков также назвал произошедшее провокацией. По его словам, подобные действия лишь обостряют текущие отношения между Москвой и Киевом. Он добавил, что ситуация с попыткой прохода кораблей ВМС Украины в 2018 году «должна уже была научить их, что не надо обострять отношения».

«Хотите пройти через Керченский пролив — пожалуйста, делайте запрос», — заключил собеседник RT.

При этом член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди сообщила RT, что инцидент с кораблём ВМС Украины должен стать предметом экстренного рассмотрения в Совбезе ООН.

«Военные провокации в Чёрном море, системно осуществляемые Украиной против России, должны стать предметом экстренного рассмотрения Совета Безопасности ООН, поскольку стремительно приближают мир к разворачиванию горячего конфликта в самом центре Европы», — заявила сенатор.