В Госдуме призвали Украину не совершать провокации
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«Украине такие провокации не стоит устраивать. Серьёзной угрозы они на самом деле не представляют - они всегда получат адекватный ответ», — цитирует РИА Новости Шхагошева.
По его словам, военной угрозы для России нет, но могут возникать препятствия для передвижения гражданских судов в акватории.
Ранее Федеральная служба безопасности России сообщила, что двигавшийся в сторону Керченского пролива корабль «Донбасс» Военно-морских сил Украины лёг на обратный курс.