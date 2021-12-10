В Госдуме призвали Украину не совершать провокации

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Украине не стоит устраивать провокации подобные приближению судна «Донбасс» к Керченскому проливу, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
В Госдуме призвали Украину не совершать провокации
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  • © Konstantin Kokoshkin

«Украине такие провокации не стоит устраивать. Серьёзной угрозы они на самом деле не представляют - они всегда получат адекватный ответ», — цитирует РИА Новости Шхагошева.

По его словам, военной угрозы для России нет, но могут возникать препятствия для передвижения гражданских судов в акватории.

Ранее Федеральная служба безопасности России сообщила, что двигавшийся в сторону Керченского пролива корабль «Донбасс» Военно-морских сил Украины лёг на обратный курс.

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