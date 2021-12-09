Двигавшийся в сторону Керченского пролива корабль ВМС Украины лёг на обратный курс

Федеральная служба безопасности России сообщила, что двигавшийся в сторону Керченского пролива корабль «Донбасс» Военно-морских сил Украины лёг на обратный курс.

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© Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool

Об этом информирует РИА Новости. «Корабль управления «Донбасс» лёг на обратный от Керченского пролива курс, на запросы не реагирует», — говорится в сообщении. Отмечается, что действия экипажа корабля расцениваются как провокационные. Ранее ФСБ сообщила о движущемся в сторону Керченского пролива корабле ВМС Украины. В ведомстве заявили, что действия корабля создают угрозу мореплаванию.