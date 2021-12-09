Двигавшийся в сторону Керченского пролива корабль ВМС Украины лёг на обратный курс

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RT
Федеральная служба безопасности России сообщила, что двигавшийся в сторону Керченского пролива корабль «Донбасс» Военно-морских сил Украины лёг на обратный курс.
Двигавшийся в сторону Керченского пролива корабль ВМС Украины лёг на обратный курс
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool

Об этом информирует РИА Новости

«Корабль управления «Донбасс» лёг на обратный от Керченского пролива курс, на запросы не реагирует», — говорится в сообщении.

Отмечается, что действия экипажа корабля расцениваются как провокационные.

Ранее ФСБ сообщила о движущемся в сторону Керченского пролива корабле ВМС Украины.

В ведомстве заявили, что действия корабля создают угрозу мореплаванию.

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