Двигавшийся в сторону Керченского пролива корабль ВМС Украины лёг на обратный курс
- globallookpress.com
- © Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool
Об этом информирует РИА Новости.
«Корабль управления «Донбасс» лёг на обратный от Керченского пролива курс, на запросы не реагирует», — говорится в сообщении.
Отмечается, что действия экипажа корабля расцениваются как провокационные.
Ранее ФСБ сообщила о движущемся в сторону Керченского пролива корабле ВМС Украины.
В ведомстве заявили, что действия корабля создают угрозу мореплаванию.