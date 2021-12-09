ФСБ сообщила о движущемся в сторону Керченского пролива корабле ВМС Украины

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RT
Федеральная служба безопасности России сообщила о движущемся в сторону Керченского пролива корабле управления «Донбасс» Военно-морских сил Украины. В российской спецслужбе отметили, что корабль не выполняет требования изменить курс, его действия создают угрозу мореплаванию.
ФСБ сообщила о движущемся в сторону Керченского пролива корабле ВМС Украины
  • РИА Новости
  • © Алексей Мальгавко

Об этом информирует РИА Новости

Отмечается, что корабль не выполняет требования изменить курс.

«В настоящее время «Донбасс» находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет», — говорится в сообщении.

В ФСБ заявили, что действия корабля создают угрозу мореплаванию.

Отмечается, что от украинской стороны не поступало заявок на прохождение Керчь-Еникальского канала.

В июне Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ остановили нарушение российской госграницы эсминцем УРО Defender ВМС Великобритании.

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