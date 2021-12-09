ФСБ сообщила о движущемся в сторону Керченского пролива корабле ВМС Украины

Федеральная служба безопасности России сообщила о движущемся в сторону Керченского пролива корабле управления «Донбасс» Военно-морских сил Украины. В российской спецслужбе отметили, что корабль не выполняет требования изменить курс, его действия создают угрозу мореплаванию.

РИА Новости

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Об этом информирует РИА Новости. Отмечается, что корабль не выполняет требования изменить курс. «В настоящее время «Донбасс» находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет», — говорится в сообщении. В ФСБ заявили, что действия корабля создают угрозу мореплаванию. Отмечается, что от украинской стороны не поступало заявок на прохождение Керчь-Еникальского канала. В июне Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ остановили нарушение российской госграницы эсминцем УРО Defender ВМС Великобритании.