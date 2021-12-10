На Украине заявили об отсутствии угрозы для шедшего к Керченскому проливу судна
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«Я хочу всем сообщить, что угрозы для экипажа и нашего корабля не было, он уже почти вернулся в порт, никаких инцидентов не произошло», — приводит РИА Новости слова Резникова в эфире телеканала 1+1.
По его словам, данное судно является поисково-спасательным, не имеет оружия и находилось в Азовском море на законных основаниях.
Ранее Федеральная служба безопасности России сообщила, что двигавшийся в сторону Керченского пролива корабль «Донбасс» Военно-морских сил Украины лёг на обратный курс.