На Украине заявили об отсутствии угрозы для шедшего к Керченскому проливу судна

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Угрозы для экипажа шедшего к Керченскому проливу судна ВМС Украины не было, сообщил глава украинского Минобороны Алексей Резников.
На Украине заявили об отсутствии угрозы для шедшего к Керченскому проливу судна
  • Reuters
  • © Pavel Rebrov

«Я хочу всем сообщить, что угрозы для экипажа и нашего корабля не было, он уже почти вернулся в порт, никаких инцидентов не произошло», — приводит РИА Новости слова Резникова в эфире телеканала 1+1.

По его словам, данное судно является поисково-спасательным, не имеет оружия и находилось в Азовском море на законных основаниях.

Ранее Федеральная служба безопасности России сообщила, что двигавшийся в сторону Керченского пролива корабль «Донбасс» Военно-морских сил Украины лёг на обратный курс.

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