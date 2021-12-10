Сенатор Ковитиди: СБ ООН должен экстренно рассмотреть инцидент с украинским кораблём
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«Военные провокации в Чёрном море, системно осуществляемые Украиной против России, должны стать предметом экстренного рассмотрения Совета Безопасности ООН, поскольку стремительно приближают мир к разворачиванию горячего конфликта в самом центре Европы», — сказала она РИА Новости.
Накануне ФСБ России сообщила о движущемся в сторону Керченского пролива корабле ВМС Украины, который не выполнял требования изменить курс.
В спецслужбе заявили, что действия корабля расцениваются как провокационные и создают угрозу мореплаванию.
Позже стало известно, что двигавшийся в сторону Керченского пролива корабль ВМС Украины лёг на обратный курс, не отреагировав на запросы.