Сенатор Ковитиди: СБ ООН должен экстренно рассмотреть инцидент с украинским кораблём

Инцидент с украинским кораблём у Керченского пролива как часть провокаций Украины в Чёрном море должен стать предметом экстренного рассмотрения в Совбезе ООН, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

«Военные провокации в Чёрном море, системно осуществляемые Украиной против России, должны стать предметом экстренного рассмотрения Совета Безопасности ООН, поскольку стремительно приближают мир к разворачиванию горячего конфликта в самом центре Европы», — сказала она РИА Новости.

Накануне ФСБ России сообщила о движущемся в сторону Керченского пролива корабле ВМС Украины, который не выполнял требования изменить курс.

В спецслужбе заявили, что действия корабля расцениваются как провокационные и создают угрозу мореплаванию.

Позже стало известно, что двигавшийся в сторону Керченского пролива корабль ВМС Украины лёг на обратный курс, не отреагировав на запросы.