«Создают угрозу безопасности»: что известно о ситуации с кораблём ВМС Украины в Азовском море

В четверг, 9 декабря, Федеральная служба безопасности России сообщила о движущемся в сторону Керченского пролива корабле управления «Донбасс» Военно-морских сил Украины. Через некоторое время в ведомстве уточнили, что корабль лёг на обратный курс. Глава Минобороны Украины Алексей Резников утверждает, что судно находится в Азовском море на законных основаниях. В ФСБ России подчеркнули, что действия корабля создают угрозу безопасности мореплавания.

В четверг, 9 декабря, федеральная служба безопасности России сообщила о движущемся в сторону Керченского пролива корабле управления «Донбасс» Военно-морских сил Украины. Через некоторое время в ведомстве уточнили, что корабль лёг на обратный курс.

По данным службы, в 09:12 судно снялось с рейда порта Мариуполь и выдвинулось в направлении Керченского пролива. При этом экипаж корабля не подал заявок, необходимых «в соответствии с Обязательными постановлениями в морском порту Керчь, утверждёнными приказом Министерства транспорта РФ от 21 октября 2015 года №313, на прохождение Керчь-Еникальским каналом».

Позже сопровождавший украинское судно корабль береговой охраны ПС ФСБ России предупредил его экипаж о необходимости соблюдения российского законодательства, на что на «Донбассе» ответили, что не планируют проходить через Керченский пролив.

В ФСБ подчеркнули, что судно, находясь на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, не выполняло требования изменить курс.

«Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания», — подчёркивали в службе.

Позже в ФСБ сообщили, что «Донбасс» «лёг на обратный от Керченского пролива курс». При этом в ведомстве отметили, что судно по-прежнему не реагировало на запросы российской стороны. В ФСБ вновь заявили, что действия экипажа корабля расцениваются как провокационные.

Также по теме «Выпад авангарда»: четыре страны потребовали от России предоставить Украине доступ к Азовскому морю Россия должна уважать территориальную целостность Украины и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море....

При этом государственная пограничная служба Украины сообщила, что не владеет информацией о корабле украинских ВМС, который двигался в сторону Керченского пролива.

Комментируя ситуацию, глава Минобороны Украины Алексей Резников высказался, что судно находится в Азовском море на законных основаниях.

«Азовское море — это акватория совместного пользования, мы там находимся на законных основаниях», — заявил он в комментарии украинскому изданию Lb.ua.

В штабе украинской спецоперации в Донбассе также заявили, что корабль «Донбасс» не заходил «в чувствительные зоны» и выполняет задание в «своих территориальных водах».

«В настоящее время «Донбасс» возвращается на базу», — отметили там.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что Украине не стоит устраивать подобные провокации.

«Серьёзной угрозы они на самом деле не представляют — они всегда получат адекватный ответ. Более того, мы помним 2018 год, когда они попытались это сделать — были предприняты очень профессиональные и своевременные меры», — подчеркнул он.

Инцидент в Азовском море в 2018 году

В ноябре 2018 года украинские суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» были задержаны во время попытки незаконно пересечь границу России в районе Керченского пролива. Для их остановки были задействованы сотрудники погранслужбы ФСБ. Экипажи этих судов были арестованы. На борту буксира «Яны Капу» и малых бронированных артиллерийских катеров «Никополь» и «Бердянск» находились 22 моряка и два сотрудника СБУ, их задержали.

Задержанным предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, совершённое организованной группой).

7 сентября 2019 года задержанных вернули Украине в рамках достигнутых ранее договорённостей об обмене задержанными и осуждёнными. 18 ноября Россия вернула Украине и корабли. Российский МИД тогда отметил, что суда переданы «на ответственное хранение».

Буксир «Яны Капу» и бронекатера «Бердянск» и «Никополь» перед передачей судов украинской стороне

РИА Новости

© ЦОС ФСБ РФ

Тогда корабли в порту Очакова встречал сам президент Украины Владимир Зеленский. При этом командующий украинскими ВМС адмирал Игорь Воронченко обвинил Россию в пропаже имущества с кораблей, в том числе унитазов, розеток и плафонов, а Зеленский заявил, что Киев будет добиваться их возвращения.

В ФСБ России в ответ на обвинения опубликовали кадры состояния судов на момент их передачи представителям Украины, а также видео с подписанием акта приёма-передачи. На кадрах видно, что корабли были переданы в исправном состоянии.

В ФСБ подчеркнули, что если представителям Украины удалось повредить данные суда, а также довести сантехнику кораблей до неудовлетворительного состояния за время самостоятельной буксировки до порта города Очакова, «то это проблема самой украинской стороны».

Напомним, в последнее время в ряде западных стран и на Украине заявляли о якобы готовящемся «вторжении» России на украинскую территорию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информацию западных СМИ о «вторжении» безосновательным нагнетанием напряжённости и подчеркнул, что Россия никому не угрожает.

Владимир Путин и Джо Байден в ходе разговора по видеосвязи, состоявшегося 7 декабря, обменялись мнениями относительно внутриукраинского кризиса и действий НАТО.

Также Владимир Путин подчёркивал, что Москва проводит миролюбивую внешнюю политику, но вправе обеспечивать собственную безопасность. По его словам, перспектива вступления Украины в НАТО не может не беспокоить, поскольку за этим шагом последует размещение на территории страны военных контингентов, баз и угрожающего России оружия.