«Не влияет на назначение мер социальной поддержки»: правительство утвердило правила определения «границы бедности»

В Минтруде рассказали, что правительство утвердило правила определения «границы бедности». Этот показатель будет применяться для расчёта «уровня бедности» вместо прожиточного минимума. В министерстве также подчеркнули, что «граница бедности» будет рассчитываться по федерации ежеквартально, а в региональном разрезе — ежегодно. При этом она не влияет на назначение мер социальной поддержки, этот показатель по-прежнему будет определяться исходя из прожиточного минимума.

Правительство России утвердило правила определения «границы бедности».

«При расчёте показателя «уровень бедности» вместо прожиточного минимума, который сейчас устанавливается в зависимости от медианного дохода, будет использоваться новый показатель — «граница бедности», — говорится в сообщении на сайте Минтруда.

В ведомства сообщили, что «начальное значение «границы бедности» устанавливается на уровне последнего расчётного значения прожиточного минимума на основе потребительской корзины».

«Это прожиточный минимум за IV квартал 2020 года, который будет ежеквартально увеличиваться по уровню инфляции», — заявили в Минтруда.

Там отметили, что «граница бедности будет рассчитываться по федерации ежеквартально, а в региональном разрезе — ежегодно».

В ведомстве также напомнили, что с 2021 года используется новая модель расчёта прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). В её основе находится не продовольственная корзина, а среднедушевой медианный доход и медианная заработная плата.

Также на russian.rt.com Путин заявил о сокращении уровня бедности в России

Кроме того, с 2021 года величина прожиточного минимума устанавливается с ежегодной периодичностью, а ранее — ежеквартально. Как отметили в ведомстве, это не обеспечивает сопоставимость данных об уровне бедности за прошлые периоды с текущими замерами и будущими оценками.

«С учётом этого принято решение о введении нового показателя — «граница бедности», который будет изменяться с учётом роста цен и использоваться для определения уровня бедности», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Минтруде отметили, что ранее президент РФ дал поручение обеспечить сопоставимость отчётных данных об уровне бедности предыдущих периодов. Речь идёт о времени, когда прожиточный минимум рассчитывался на основе потребительской корзины и текущими и среднесрочными данными, когда прожиточный минимум рассчитывается из соотношения с медианным доходом.

«С внедрением «границы бедности» поручение президента будет выполнено: показатель «уровень бедности» будет сопоставим с прошлыми периодами и будет обеспечивать учёт влияния инфляции на бедность», — говорится в сообщении.

Наряду с этим в министерстве подчеркнули, что «граница бедности» не влияет на назначение мер социальной поддержки, этот показатель по-прежнему будет определяться исходя из прожиточного минимума.

Также по теме «Возрастут выплаты для 16 млн граждан»: Путин внёс в Госдуму поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума в 2022 году до 13 890 и 12 654 рублей...

Напомним, что ранее Путин предложил с 2022 года увеличить прожиточный минимум в стране. По замыслу президента, показатель стоит поднять до 12 654 рублей. Российский лидер также высказался в пользу увеличения минимального размера оплаты труда до 13 890 рублей.

Комментируя решение правительства относительно «границы бедности», член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что помощь от государства будут получать те граждане, доход которых меньше соответствующего уровня прожиточного минимума в субъекте.

Вместе с тем, по её словам, анализ такой статистики «позволит регулировать программы поддержки граждан, нуждающихся в помощи государства».

«Мы действительно должны понимать, как в той или иной ситуации меняется количество бедных в стране. Это будет анализ ради изменения ситуации и борьбы с бедностью», — подчеркнула депутат в беседе с RT.

Кроме того, как добавила парламентарий, планируется принять закон, который позволит передавать «данные в обезличенном формате о получателях мер государственной поддержки».

«Мы хотим понимать, в каких мерах поддержки нуждаются наши граждане, с тем чтобы как раз и формировать такие меры поддержки и программы», — заключил Бессараб.

Ранее директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович высказал предположение, что обозначенный в Минтруде подход можно расценить как «абсолютно разумный».

«Потому что инфляция сейчас начинает принимать, к сожалению, галопирующие признаки... Поэтому принимается решение, чтобы, учитывая эту инфляцию, брать за основу этот базовый год и следующие годы, чтобы сравнивать прожиточный минимум в сопоставимых ценах», — отметил эксперт.

По его словам, это «чисто оценочный показатель», по которому будет отслеживаться динамика «уровня бедности».

«В принципе, это отвечает международному тренду, так считают во всём мире: берут базовый период и от него уже рассчитывают динамику этого показателя», — добавил он.