Госдума и правительство проработают вопросы по борьбе с бедностью граждан

Профильные комитеты Госдумы вместе с правительством проработают вопросы по борьбе с бедностью в России, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Мы этот вопрос будем решать вместе с правительством. И сегодня наши профильные комитеты должны буквально уже в ближайшее время выработать предложения в развитие поручений президента по этим вопросам», — приводит его слова РИА Новости.

Володин напомнил, что в нижней палате парламента ведётся обсуждение бюджета на 2022—2024 годы, а все эти задачи должны решаться в рамках бюджетных полномочий как всей страны, так и регионов.

«Этот приоритет, он должен быть отражён в бюджете. И мы со своей стороны будем настаивать и вести диалог с правительством именно в этой парадигме», — заключил он.

В сентябре президент России Владимир Путин заявил о необходимости свести уровень бедности в стране к минимуму.