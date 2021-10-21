Путин заявил о сокращении уровня бедности в России
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- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Из того, что удалось сделать — слушайте, у нас было 40 млн человек за чертой бедности. Сегодня непомерно много — 19 с лишним или 20 по разным подсчётам, но всё-таки это не 40», — отметил президент.
По его словам, «это, пожалуй, самый главный результат» его работы.
Также Путин заявил, что Россия, формируя свои подходы, будет руководствоваться принципами разумного консерватизма.