Путин заявил о сокращении уровня бедности в России

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Президент России Владимир Путин заявил, что за время его работы число россиян, находящихся за чертой бедности, сократилось с 40 млн человек до 19—20 млн.
Путин заявил о сокращении уровня бедности в России
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Из того, что удалось сделать — слушайте, у нас было 40 млн человек за чертой бедности. Сегодня непомерно много — 19 с лишним или 20 по разным подсчётам, но всё-таки это не 40», — отметил президент.

По его словам, «это, пожалуй, самый главный результат» его работы.

Также Путин заявил, что Россия, формируя свои подходы, будет руководствоваться принципами разумного консерватизма.

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