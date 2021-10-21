Путин: Россия будет руководствоваться принципами разумного консерватизма

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Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия, формируя свои подходы, будет руководствоваться принципами разумного консерватизма.
Путин: Россия будет руководствоваться принципами разумного консерватизма
  • AP

«Когда-то я уже говорил, что, формируя свои подходы, мы будем руководствоваться идеологией здорового консерватизма. Это было несколько лет назад. Тогда страсти на международной арене ещё не достигали нынешнего накала, хотя, конечно, можно сказать, что тучи уже тогда сгущались», — отметил Путин.

Он добавил, что «сейчас, когда мир переживает структурный слом, значение разумного консерватизма как основы политического курса многократно возросло».

Российский лидер добавил, что консервативный подход — «это не бездумное охранительство, не боязнь перемен, не игра на удержание и не замыкание в собственной скорлупе».

Президент уточнил, что разумный консверватизм — это «опора на проверенную временем традицию, сохранение и приумножение населения, реализм в оценке себя и других, точное встраивание системы приоритетов». 

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