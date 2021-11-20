«Деньги нужно выделять из федерального бюджета»: в Госдуме предложили ввести бесплатный проезд для детей до 16 лет

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей намерен подготовить законопроект, который сделает бесплатным проезд на общественном транспорте для детей и подростков в возрасте от семи до 16 лет. По словам главы комитета Нины Останиной, документ аналогичной направленности уже вносился в Госдуму — его планируется доработать с учётом выявленных недочётов. Депутат отмечает, что сейчас вопросы субсидирования проезда на транспорте для детей до 16 лет решаются на уровне субъектов РФ. Авторы инициативы планируют предложить поправки, которые предусматривали бы финансирование этой статьи из федерального бюджета.

Комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей намерен инициировать разработку законопроекта, который предусматривает введение бесплатного проезда на общественном транспорте для детей и подростков в возрасте от семи до 16 лет. Об этом РИА Новости рассказала глава комитета Нина Останина.

Действующее законодательство предоставляет такую возможность только детям до семи лет. При этом в марте 2021-го вступил в силу закон, который запрещает принудительно высаживать из транспорта детей и подростков младше 16 лет за неоплаченный проезд, если они едут без сопровождения взрослых.

По словам Останиной, в мае этого года в Госдуму была внесена инициатива, в рамках которой, в частности, предлагалось ввести единый бесплатный проездной документ для этой категории россиян, дающий право на нелимитированное количество поездок. Комитет Думы по вопросам семьи выступал соисполнителем проекта, однако документ в текущей редакции получил отрицательное заключение кабмина.

«Мы не хотим терять этот закон, поэтому на бюджет следующего — уже 2023 — года мы будем предлагать поправки... Наш комитет хочет выступить инициатором разработки нового законопроекта с этой же идеей, с этим же названием, но с учётом юридических отработок с регионами», — сообщила Останина.

По её словам, парламентарии намерены запросить региональные власти о расходах на реализацию инициативы, поскольку прежний документ не учитывал данный вопрос. Депутат выразила уверенность, что губернаторы откликнутся на инициативу.

«Сегодня субъекты самостоятельно решают эти проблемы: где-то распоряжения, где-то социальные карты, то есть кто как может. А мы обобщим материалы, представим правительству и постараемся убедить, что эти деньги нужно выделять из федерального бюджета», — сказала она.

Комментируя новую инициативу Госдумы, председатель общественного движения «Союз отцов России» Юрий Солёнов высказал мнение, что обеспечение бесплатного проезда для детей и подростков до 16 лет — правильное решение, которое давно следовало принять.

«Это большая поддержка для многодетных семей, для семей, где ребёнок воспитывается только с мамой или только с папой. Так что надеюсь, что всё осуществится. И те критические моменты, которые возникали, когда кондукторы выгоняли из автобусов, в том числе и на мороз, больше не возникнут», — отметил собеседник RT.

В свою очередь, зампредседателя комитета по социальной политике Общественной палаты Наталья Агре высказала мнение, что поддержка семей с детьми должна распространяться и на другие сферы.

«Инициатива, конечно, замечательная с точки зрения поддержки семей и детей. С другой стороны, мне кажется, что сейчас очень важно с экономической точки зрения дать детям какую-то возможность для заработка. Потому что если говорить, что мы пытаемся обеспечить им бесплатный проезд, то речь идёт о том, что фактически у семей нет средств для содержания детей», — сказала она в разговоре с RT.

По словам Агре, нужно стремиться помогать семьям с детьми находить работу и зарабатывать или же усовершенствовать законодательство так, чтобы дети тоже могли подрабатывать.

«Последнее время государство действительно очень много делает. Это различные выплаты для детишек помладше и для подростков. Но, в принципе, всё говорит о том, что нужно давать не только рыбу, но и удочку. Мне кажется, что в этом было бы намного больше пользы», — полагает она.

Добавим, что в конце октября уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила сделать бесплатным проезд на всех видах городского транспорта для многодетных семей по всей стране.

Волынец обратила внимание на новые меры поддержки многодетных семей, которые начнут действовать в Москве с 1 января 2022 года. Она предложила распространить соответствующую практику на всю Россию.