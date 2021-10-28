Экономист Остапкович прокомментировал идею сделать проезд для многодетных семей бесплатным

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал идею сделать проезд на городском транспорте бесплатным для многодетных семей.

«Однозначно отношусь позитивно. То есть эти люди будут экономить на проезде на транспорте. Это экономия, это повышение платёжеспособности людей на продовольственные и непродовольственные товары», — отметил экономист.

По его словам, проблема может возникнуть в небольших городах.

«Конечно, крупные мегаполисы, такие как Москва, Санкт-Петербург, Казань это выдержат. Местный бюджет сможет дотировать этот проезд», — сказал Остапкович.

Он добавил, что данная инициатива «очень гуманная и разумная» и она подтверждает, что «у нас социально-ориентированная страна».

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила сделать бесплатным проезд на всех видах городского транспорта для многодетных семей по всей стране.

RT ознакомился с копией письма, направленного на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова.