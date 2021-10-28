Экономист Остапкович прокомментировал идею сделать проезд для многодетных семей бесплатным
- РИА Новости
«Однозначно отношусь позитивно. То есть эти люди будут экономить на проезде на транспорте. Это экономия, это повышение платёжеспособности людей на продовольственные и непродовольственные товары», — отметил экономист.
По его словам, проблема может возникнуть в небольших городах.
«Конечно, крупные мегаполисы, такие как Москва, Санкт-Петербург, Казань это выдержат. Местный бюджет сможет дотировать этот проезд», — сказал Остапкович.
Он добавил, что данная инициатива «очень гуманная и разумная» и она подтверждает, что «у нас социально-ориентированная страна».
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила сделать бесплатным проезд на всех видах городского транспорта для многодетных семей по всей стране.
RT ознакомился с копией письма, направленного на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова.