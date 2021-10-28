Экономист Остапкович прокомментировал идею сделать проезд для многодетных семей бесплатным

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Анастасия Белоусова
Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал идею сделать проезд на городском транспорте бесплатным для многодетных семей.
Экономист Остапкович прокомментировал идею сделать проезд для многодетных семей бесплатным
  • РИА Новости

«Однозначно отношусь позитивно. То есть эти люди будут экономить на проезде на транспорте. Это экономия, это повышение платёжеспособности людей на продовольственные и непродовольственные товары», — отметил экономист.

По его словам, проблема может возникнуть в небольших городах.

«Конечно, крупные мегаполисы, такие как Москва, Санкт-Петербург, Казань это выдержат. Местный бюджет сможет дотировать этот проезд», — сказал Остапкович.

Он добавил, что данная инициатива «очень гуманная и разумная» и она подтверждает, что «у нас социально-ориентированная страна».

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила сделать бесплатным проезд на всех видах городского транспорта для многодетных семей по всей стране.

RT ознакомился с копией письма, направленного на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

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