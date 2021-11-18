«Я стал жертвой обстоятельств»: подозреваемый в незаконной охоте депутат Рашкин признался в убийстве лося

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, подозреваемый по делу о незаконной охоте, опубликовал на YouTube видеообращение, в котором признался в убийстве лося. Рашкин заявил, что перед инцидентом ему сообщили, что охота якобы открыта и разрешение на отстрел копытных есть. Депутат заявил, что стал жертвой стечения обстоятельств и этим воспользовались участвовавшие в провокации против него люди. Накануне в Госдуму поступило ходатайство Генпрокуратуры о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, подозреваемый по делу о незаконной охоте, опубликовал на YouTube видеообращение, в котором признался в убийстве лося.

Рашкин заявил, что ему «нечего бояться и скрывать от общества». Депутат рассказал, что прибыл в посёлок Лысые горы Саратовской области к друзьям, которые пригласили его порыбачить, и, «если удастся, поохотиться». По его словам, спиртные напитки в день инцидента он не употреблял.

Рашкин подчеркнул: ему сообщили, что охота открыта и разрешение на отстрел копытных есть.

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«Не доверять этим словам у меня не было никаких оснований, так как до этого никогда не было ни одного случая, чтобы что-то не было оформлено для проведения охоты и участия в ней по приглашению», — заявил он.

По его словам, в отдалении от домика фермерского хозяйства депутат увидел поляну, оставил машину, взял бинокль и решил «выйти на край этой поляны и посмотреть, есть ли что-нибудь вокруг». Через некоторое время он увидел в бинокль животное, стоявшее «с опущенной в высокую траву головой».

«Достал из машины треногу, расчехлил карабин, зарядил и всмотрелся в прицел. Из-за плохой видимости через тепловизор прицела я увидел на расстоянии около 250 м силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана. Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного, и спустя некоторое время силуэт упал. После этого я оставил оружие и треногу и подошёл к месту падения животного. Дойдя до места, я обнаружил на поляне посреди кочек и высокой сухой травы тело лося», — рассказал Рашкин.

В машине были ножи и топор, какое-то время ушло на разделку туши на месте, добавил депутат. После этого он доехал до домика друзей, чтобы попросить помочь погрузить тушу лося в машину — обратно к животному с ним поехал друг Рашкина Александр Гношев.

После того как они погрузили тушу в багажник, машина заглохла. Через некоторое время к ним подъехали люди «с включёнными фарами, камерами», и, увидев тушу лося, сообщили, что охота в этом месте незаконна.

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«Я понял, что стал жертвой стечения обстоятельств. Я оказался введённым в заблуждение информацией о наличии законных и оформленных документов на охоту. В результате этим воспользовались неизвестные мне люди, которые, судя по всему, участвовали в провокации против меня. Исходя из этих соображений, ну, вот в том состоянии, в котором я находился, опасаясь за своего друга Александра, чтобы ненароком случайно никого не подставить, я не нашёл ничего лучше и выпалил, что нашёл тушу этого лося», — признался Рашкин.

Ранее депутат в письме на имя главы СК Александра Бастрыкина заявил о готовности явиться в ведомство, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

Напомним, в конце октября Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Валерия Рашкина по подозрению в незаконной охоте.

В комитете сообщили, что 28 октября инспекторы услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов. Прибыв к месту, они увидели автомобиль, в котором находились Рашкин и ещё один человек, а в багажнике лежала разделанная туша лося.

Сам Валерий Рашкин изначально заявил, что они с другом нашли тушу животного в лесу.

Недалеко от автомобиля полиция нашла разрешение на оружие и охотничий билет на имя Валерия Рашкина, а также охотничий карабин, треногу и патроны.

Ранее источник RT в районном Обществе охотников и рыболовов рассказал подробности инцидента, отметив, что инспекторы наблюдали за тем, как Рашкин со спутником грузили тушу в багажник.

«Выехать им не дали: сотрудники полиции их заблокировали уазиком. За рулём сидел Рашкин. Мы ждали, когда они погрузят мясо в машину — прямо они себе статью уголовную погрузят. Наблюдали с тепловизором, куда они грузят, в какую машину, и именно эту машину принимали», — сказал собеседник.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»), расследование которого было передано в центральный аппарат Следственного комитета.

Накануне в Госдуму поступило ходатайство Генпрокуратуры о лишении Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности в связи с делом о незаконной охоте. Как сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, Госдума может обсудить этот вопрос на заседании 25 ноября.