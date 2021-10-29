В Кремле прокомментировали сообщения о возможном участии Рашкина в незаконной охоте
- РИА Новости
Он отметил, что в Кремле видели сообщения СМИ.
«Собственно, наши, наверное, правоохранители и главные природоохранные ведомства должны прийти к соответствующим заключениям», — сказал Песков.
Он отметил, что этот вопрос не является прерогативой Кремля.
«Это прерогатива комитета по этике Госдумы и самого охотника», — сказал Песков.
Ранее появилась информация, что комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на члена президиума ЦК КПРФ Валерия Рашкина по подозрению в незаконной охоте.
В МВД позже сообщили, что в Саратовской области возбудили уголовное дело о незаконной охоте после обнаружения в машине у мужчины туши лося, топора и двух ножей.