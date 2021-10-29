В Кремле прокомментировали сообщения о возможном участии Рашкина в незаконной охоте

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с подозрением члена президиума ЦК КПРФ Валерия Рашкина в незаконной охоте в Саратовской области.

Он отметил, что в Кремле видели сообщения СМИ.

«Собственно, наши, наверное, правоохранители и главные природоохранные ведомства должны прийти к соответствующим заключениям», — сказал Песков.

Он отметил, что этот вопрос не является прерогативой Кремля.

«Это прерогатива комитета по этике Госдумы и самого охотника», — сказал Песков.

Ранее появилась информация, что комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на члена президиума ЦК КПРФ Валерия Рашкина по подозрению в незаконной охоте.

В МВД позже сообщили, что в Саратовской области возбудили уголовное дело о незаконной охоте после обнаружения в машине у мужчины туши лося, топора и двух ножей.