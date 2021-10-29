В Саратовской области охотнадзор подал в полицию заявление на депутата Рашкина

Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на члена президиума ЦК КПРФ Валерия Рашкина по подозрению в незаконной охоте.

Об этом сообщили ТАСС в комитете.

«На территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов примерно в 23:00 (28 октября) были услышаны выстрелы из охотничьего оружия. Инспекторы и полиция выехали в сторону выстрелов и обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых был Рашкин Валерий Фёдорович», — заявили в комитете.

Ранее источник сообщил, что Рашкин задержан в Саратовской области. Как уточнялось, в машине, в которой он находился, была найдена туша лося.