В Саратовской области охотнадзор подал в полицию заявление на депутата Рашкина

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Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на члена президиума ЦК КПРФ Валерия Рашкина по подозрению в незаконной охоте.
В Саратовской области охотнадзор подал в полицию заявление на депутата Рашкина
  • РИА Новости

Об этом сообщили ТАСС в комитете.

«На территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов примерно в 23:00 (28 октября) были услышаны выстрелы из охотничьего оружия. Инспекторы и полиция выехали в сторону выстрелов и обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых был Рашкин Валерий Фёдорович», — заявили в комитете.

Ранее источник сообщил, что Рашкин задержан в Саратовской области. Как уточнялось, в машине, в которой он находился, была найдена туша лося.

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