Дело о незаконной охоте возбудили из-за найденной в машине туши лося под Саратовом

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В Саратовской области возбудили уголовное дело о незаконной охоте после обнаружения в машине у мужчины туши лося, топора и двух ножей.
Дело о незаконной охоте возбудили из-за найденной в машине туши лося под Саратовом
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Об этом сообщается на сайте МВД Медиа.

«При осмотре автомашины полицейским были найдены фрагменты туши лося, а также топор и два ножа со следами крови. Мужчина, управлявший автомобилем, пояснил, что они вместе с находившимся в машине в качестве пассажира товарищем заметили тушу подстреленного животного, после чего решили её разделать», — говорится в сообщении.

Уточняется, что за рулём автомобиля был мужчина 1955 года рождения. При этом его личность не раскрывается.

В МВД пояснили, что водителю было предложено пройти медицинское освидетельствование на наличие алкогольного опьянения, но он отказался.

Ранее появилась информация, что комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на члена президиума ЦК КПРФ Валерия Рашкина по подозрению в незаконной охоте.

В марте сообщалось, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о незаконной охоте в Алтачейском заказнике в Мухоршибирском районе Бурятии в центральный аппарат ведомства.

По данным следствия, 4 октября 2020 года ночью несколько мужчин приехали из Улан-Удэ на территорию Алтачейского заказника, где занялись незаконной охотой и убили двух косуль.

На обратном пути в лесном массиве их задержала группа государственных инспекторов Байкальского природного заповедника.

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