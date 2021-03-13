Глава СК передал дело о незаконной охоте в Бурятии центральному аппарату

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о незаконной охоте в Алтачейском заказнике в Мухоршибирском районе Бурятии в центральный аппарат ведомства.

«Действия лиц, которые охотились в заповеднике, уже квалифицированы по соответствующей статье Уголовного кодекса (ч. 2 ст. 258 УК России), предусматривающей ответственность за незаконную охоту. Также возбуждено и расследуется уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ст.318 УК России)», — сообщили в СК.

По данным следствия, 4 октября 2020 года ночью несколько мужчин приехали из Улан-Удэ на территорию Алтачейского заказника, где занялись незаконной охотой и убили двух косуль.

На обратном пути в лесном массиве их задержала группа государственных инспекторов Байкальского природного заповедника.

«Согласно показаниям одного из государственных инспекторов, водитель автомобиля не отреагировал на требование об остановке транспортного средства и пытался сбить его, причинив телесные повреждения», — отметили в Следственном комитете.

При этом охотники заявили о якобы превышении инспектором должностных полномочий, поэтому «имеются основания полагать, что данные показания являются предвзятыми», говорится в пресс-релизе ведомства.

Для наиболее полного и объективного расследования Бастрыкин поручил передать уголовное дело в Главное следственное управление СК.

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