«Ждали, пока погрузят мясо»: что известно о возможной причастности депутата ГД Рашкина к незаконной охоте

В Саратовской области заведено уголовное дело о незаконной охоте после обнаружения в автомобиле части туши лося, топора и двух ножей со следами крови. По некоторым данным, за рулём машины находился депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. По информации полиции, водитель автомобиля рассказал, что вместе с товарищем они якобы нашли тушу подстреленного лося в лесу и решили её разделать. Дело передали в региональное управление Следственного комитета России.

В Саратовской области возбуждено уголовное дело по ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»), к которому может быть причастен депутат Госдумы Валерий Рашкин. Из-за большого общественного резонанса расследование передано в региональное управление Следственного комитета России.

Согласно материалам дела, в ночь на 29 октября на открытом участке местности в нескольких километрах от посёлка Лысые Горы «была совершена незаконная добыча» дикого лося.

«Следователями СК совместно с сотрудниками органа полиции проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению данного противоправного деяния. Причастность к произошедшему депутата Государственной думы РФ Валерия Рашкина проверяется», — сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Изначально дело о незаконной охоте возбудили саратовские полицейские после обнаружения в машине части туши лося, топора и двух ножей. В дежурной части ГУ МВД региона заявили, что в полицию поступило сообщение о выстрелах в Лысогорском районе, после чего на место выехал участковый и представитель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства. На месте они обнаружили автомобиль, за рулём которого был мужчина 1955 г. р. Его личность в пресс-релизе не уточнялась.

«При осмотре автомашины полицейским были найдены фрагменты туши лося, а также топор и два ножа со следами крови. Мужчина, управлявший автомобилем, пояснил, что они вместе с находившимся в машине в качестве пассажира товарищем заметили тушу подстреленного животного, после чего решили её разделать», — говорится в сообщении МВД.

В ведомстве пояснили, что водителю было предложено пройти медицинское освидетельствование на наличие алкогольного опьянения, но он отказался, в связи с чем был составлен протокол об административном правонарушении, согласно ст. 12.26 КоАП.

Параллельно с этим стало известно, что комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на депутата от КПРФ Валерия Рашкина по подозрению в незаконной охоте.

«На территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов примерно в 23:00 (28 октября) были услышаны выстрелы из охотничьего оружия. Инспекторы и полиция выехали в сторону выстрелов и обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых был Рашкин Валерий Фёдорович», — приводит ТАСС заявление комитета.

Сообщалось, что в 40 метрах от автомобиля нашли шкуру, ноги и голову разделанного животного.

При этом в комитете подчеркнули, что находившиеся в автомобиле люди не предоставили разрешения на добычу животного. В сообщении говорится, что на вопрос о происхождении туши лося в машине Рашкин заявил, что обнаружил её во время прогулки по лесу и «решил взять домой».

Источник RT в районном Обществе охотников и рыболовов рассказал подробности инцидента.

«Они мясо погрузили и стали выезжать. Выехать им не дали: сотрудники полиции их заблокировали уазиком. За рулём сидел Рашкин. Мы ждали, когда они погрузят мясо в машину — прямо они себе статью уголовную погрузят. Наблюдали с тепловизором, куда они грузят, в какую машину, и именно эту машину принимали», — сказал собеседник.

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По его словам, выстрел прозвучал около 22:00, а в 02:00 нарушителей уже задержали. На этот момент оружия, из которого мог быть убит лось, у них не нашли, предположительно, потому что его могли увезти заранее.

«Ночью, когда уезжала машина Матросова (фермер, знакомый Рашкина. — RT), мы её останавливать не стали, чтобы не спугнуть. Именно ждали, когда загрузят мясо — самую главную улику», — отметил источник.

Как пояснил собеседник RT, тушу лося отвезли в лабораторию, чтобы установить причину смерти. «Что его не машина убила, что он действительно был застрелен из охотничьего оружия», — добавил он, пояснив, что сейчас в хозяйстве запрещена охота на лосей из-за их малой численности.

Вместе с тем он утверждает, что Рашкин и его знакомые якобы уже несколько лет охотятся в этом районе.

Специалист-эксперт отдела контроля и надзора регионального комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Виктор Бурлаченко в беседе с RT заявил, что не знает, законно ли велась охота на территории, где был задержан депутат Госдумы от КПРФ.

При этом источник в Обществе охотников и рыболовов Лысогорского района заявил, что Бурлаченко — близкий друг Рашкина и часто выпивал вместе с депутатом, поэтому мог покрывать его нелегальную охоту.

«Идёт следствие, это всё недоказуемо, кто там кого убил. Не разоблачал я никого, никто ничего не знает, законно, незаконно, пока никто ничего сказать не может», — сказал корреспонденту RT Бурлаченко, который проходит по делу как пострадавший.

Ситуацию прокомментировали в Кремле. «Мы видели сообщения СМИ. Наши правоохранители и, главное, природоохранное ведомство должны прийти к соответствующим заключениям, а дальше — это не наша прерогатива. Это прерогатива комитета по этике Госдумы и самого охотника», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

В Госдуме рассказали, что вопрос о депутатской неприкосновенности Рашкина может быть рассмотрен только в том случае, если генеральный прокурор обратится к спикеру Думы с соответствующим представлением.

«Возбудить дело уголовное в отношении Рашкина никто не может без согласия Думы. Если будет просьба Генеральной прокуратуры по этому поводу, обращение на имя спикера Госдумы, тогда наша комиссия с учётом того, что в её компетенцию входят мандатные вопросы, будет исследовать это дело», — цитирует ТАСС главу думской комиссии по мандатным вопросам Отари Аршбу.

Он пояснил, что только генпрокурор может обратиться в Думу с просьбой частично изъять иммунитет депутата, чтобы проводить следственные действия. В случае прохождения этой процедуры парламентарии должны рассмотреть это обращение. Если депутаты сочтут аргументы Генпрокуратуры достаточными, то они дадут разрешение на проведение следственных действий.

Аршба пояснил, что в случае подтверждения данных о преступлении генпрокурор вторично обратится в парламент с просьбой лишить депутата иммунитета и мандата, чтобы предъявить обвинение. «Но пока до этого далеко», — отметил Аршба.

В Компартии ситуацию назвали «грандиозной провокацией». Как заявил секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов, речь идёт о незаконном задержании депутата.

«Из того, что опубликовано некими источниками, видно — протокол освидетельствования без понятых. Понятно, что это филькина грамота. Есть какие-то видеосвидетельства — то ли это актёр, то ли это Рашкин, мы понять не можем, пока не будет с ним какой-то связи», — приводит его слова РИА Новости.