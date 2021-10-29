Пленум Саратовского обкома КПРФ прервал работу из-за сообщения о задержании Рашкина
- РИА Новости
«Сейчас пленум Саратовского обкома партии прервал свою работу, и делегаты и депутаты областной думы во главе с Николаем Бондаренко выехали на место задержания, чтобы понять, что же происходит», — цитирует Обухова РИА Новости.
Он добавил, что не удаётся выйти на связь с Рашкиным.
Ранее появилась информация, что комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на члена президиума ЦК КПРФ Валерия Рашкина по подозрению в незаконной охоте.
В МВД позже сообщили, что в Саратовской области возбудили уголовное дело о незаконной охоте после обнаружения в машине у мужчины туши лося, топора и двух ножей.