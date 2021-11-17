В Госдуму поступило представление Генпрокуратуры о лишении Рашкина неприкосновенности

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В Госдуму поступило представление Генпрокуратуры о лишении депутата от КПРФ Валерия Рашкина неприкосновенности, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
В Госдуму поступило представление Генпрокуратуры о лишении Рашкина неприкосновенности
  • РИА Новости

«В Государственную думу поступило представление генерального прокурора о лишении неприкосновенности депутата Валерия Рашкина», — сказал Володин журналистам, его слова приводит РИА Новости.

Ранее официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что ведомство назначило экспертизы по делу о незаконной охоте, в которой, возможно, принимал участие Рашкин.

Сам депутат в письме главе Следственного комитета Александру Бастрыкину выразил готовность прийти в СК по данному делу для «обеспечения установления истины».

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