Рашкин заявил о готовности явиться в СК
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- РИА Новости
Об этом сообщает агентство РИА Новости, в распоряжении которого оказалась копия обращения.
Как отметил Рашкин, данное дело обрело множество домыслов и догадок, высказанных журналистами, политиками и государственными деятелями.
«В целях обеспечения установления истины по делу, скорейшего завершения расследования готов явиться к соответствующему следователю по его вызову вместе с моим адвокатом для дачи необходимых объяснений, участвовать в иных следственных действиях», — написал он.
Ранее официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что ведомство назначило экспертизы по делу о незаконной охоте, в которой, возможно, принимал участие Рашкин.
В конце октября стало известно, что в Саратовской области возбуждено уголовное дело о незаконной охоте после обнаружения в машине туши лося, а также топора и двух ножей.