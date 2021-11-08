Рашкин заявил о готовности явиться в СК

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Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин в письме главе Следственного комитета Александру Бастрыкину выразил готовность прийти в СК по делу о незаконной охоте, к которой он может быть причастен.
Рашкин заявил о готовности явиться в СК
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Об этом сообщает агентство РИА Новости, в распоряжении которого оказалась копия обращения.

Как отметил Рашкин, данное дело обрело множество домыслов и догадок, высказанных журналистами, политиками и государственными деятелями.

«В целях обеспечения установления истины по делу, скорейшего завершения расследования готов явиться к соответствующему следователю по его вызову вместе с моим адвокатом для дачи необходимых объяснений, участвовать в иных следственных действиях», — написал он.

Ранее официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что ведомство назначило экспертизы по делу о незаконной охоте, в которой, возможно, принимал участие Рашкин.

В конце октября стало известно, что в Саратовской области возбуждено уголовное дело о незаконной охоте после обнаружения в машине туши лося, а также топора и двух ножей.

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