СК назначил экспертизы по делу о незаконной охоте с возможным участием в ней Рашкина

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что ведомство назначило экспертизы по делу о незаконной охоте, в которой, возможно, принимал участие депутат Госдумы Валерий Рашкин.

«По уголовному делу назначены экспертизы», — цитирует её ТАСС.

Как отметила Петренко, различные инструменты и оружие, найденное в машине в рамках дела, были «признаны вещественными доказательствами».

«Нож, топор и другие предметы из автомобиля... признаны вещественными доказательствами и также направлены для проведения судебных экспертиз. Исследуются видеозаписи», — сказала она.

Ранее председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в отношении депутата фракции Валерия Рашкина идёт проверка внутри партии, в том числе на уровне контрольной комиссии.

В конце октября стало известно, что в Саратовской области возбуждено уголовное дело о незаконной охоте после обнаружения в машине туши лося, а также топора и двух ножей.

Сообщалось, что на причастность к этому уголовному делу проверяется депутат Государственной думы от фракции КПРФ Валерий Рашкин.