СК проверяет причастность Рашкина к незаконной охоте в Саратовской области

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Следственный комитет забрал у полиции уголовное дело о незаконной охоте в Саратовской области.
СК проверяет причастность Рашкина к незаконной охоте в Саратовской области
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

На причастность к данному делу проверяется депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.

Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК по Саратовской области.

Ранее стало известно, что в Саратовской области возбудили уголовное дело о незаконной охоте после обнаружения в машине у мужчины туши лося, топора и двух ножей.

Источник сообщал, что в Саратовской области задержан депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Как уточнялось, в машине, где он находился, была найдена туша лося.

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