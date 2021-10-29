СК проверяет причастность Рашкина к незаконной охоте в Саратовской области

Следственный комитет забрал у полиции уголовное дело о незаконной охоте в Саратовской области.

На причастность к данному делу проверяется депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.

Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК по Саратовской области.

Ранее стало известно, что в Саратовской области возбудили уголовное дело о незаконной охоте после обнаружения в машине у мужчины туши лося, топора и двух ножей.

Источник сообщал, что в Саратовской области задержан депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Как уточнялось, в машине, где он находился, была найдена туша лося.