Зюганов заявил о проверке комиссией ЦК КПРФ в отношении депутата Валерия Рашкина

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Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в отношении депутата фракции Валерия Рашкина идёт проверка внутри партии, в частности на уровне контрольной комиссии.
Зюганов заявил о проверке комиссией ЦК КПРФ в отношении депутата Валерия Рашкина
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«Что касается партийной линии, у нас в ЦК партии есть контрольная комиссия, её возглавляет Николай Иванов. Ему поручено изучить это с точки зрения партии», — заявил Интерфаксу Зюганов.

29 октября стало известно, что в Саратовской области возбуждено уголовное дело о незаконной охоте после обнаружения в машине туши лося, а также топора и двух ножей. Сообщалось, что на причастность к этому уголовному делу проверяется депутат Государственной думы от фракции КПРФ Валерий Рашкин.

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