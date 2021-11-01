Зюганов заявил о проверке комиссией ЦК КПРФ в отношении депутата Валерия Рашкина
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- РИА Новости
«Что касается партийной линии, у нас в ЦК партии есть контрольная комиссия, её возглавляет Николай Иванов. Ему поручено изучить это с точки зрения партии», — заявил Интерфаксу Зюганов.
29 октября стало известно, что в Саратовской области возбуждено уголовное дело о незаконной охоте после обнаружения в машине туши лося, а также топора и двух ножей. Сообщалось, что на причастность к этому уголовному делу проверяется депутат Государственной думы от фракции КПРФ Валерий Рашкин.