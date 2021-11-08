«Гражданам станет проще получать необходимую помощь»: правительство утвердило проекты по цифровой трансформации соцсферы

Власти России в ближайшие годы планируют реализовать восемь проектов в рамках цифровизации — четыре посвящены совершенствованию системы социального обеспечения и трудовых отношений, ещё четыре касаются инновационного развития обрабатывающей отрасли. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, гражданам будет проще получать необходимую помощь. Кроме того, в правительстве рассчитывают, что к 2030 году отечественная промышленность будет выпускать не менее 70% высокотехнологичной продукции под конкретные требования.

Правительство России утвердило стратегическое направление в области цифровой трансформации социальной сферы. Как следует из распоряжения премьер-министра РФ Михаила Мишустина, проекты, предусмотренные в рамках цифровизации, позволят сделать процесс получения мер господдержки максимально оперативным и удобным для граждан.

«Главная задача — усовершенствовать систему социального обеспечения и трудовых отношений за счёт использования искусственного интеллекта, технологий анализа и обработки больших данных. Сделать помощь государства более адресной и проактивной, чтобы человек получал её без лишней волокиты и обращений в ведомства, быстро и удобно», — сказал Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.

Так, в ближайшие десять лет российские власти должны реализовать четыре проекта.

Должна быть создана единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере. В её рамках планируется обеспечить возможность простого и быстрого начисления мер поддержки без предоставления справок и бумажных документов.

«Никакие справки и бумажные документы предъявлять не придётся. Без них уже через три года около 80% граждан смогут получать федеральную помощь проактивно либо на основании заявления», — подчеркнул глава кабмина.

Также будет запущен единый контакт-центр взаимодействия с гражданами. Этим проектом предусматривается развитие механизмов обратной связи с людьми по вопросам получения государственных и муниципальных мер социальной поддержки.

Кроме того, для перевода в цифру документов, которые касаются трудовых отношений, будет введён в действие проект «Электронный кадровый документооборот».

Премьер-министр Михаил Мишустин

РИА Новости

© Александр Астафьев

Заключительный проект называется «Модернизация государственной службы занятости населения». Все услуги в этой сфере можно будет получать через портал «Работа в России», что сделает процесс поиска работы ещё более быстрым и удобным для граждан, а также обеспечит всех участников рынка труда качественными аналитическими сервисами.

«Все эти решения в целом сделают работу социальной сферы более эффективной и справедливой, а гражданам станет проще получать необходимую помощь и поддержку», — подчеркнул он.

Помимо этого, Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания рассказал, что есть второе стратегическое направление цифровой трансформации, которое затрагивает обрабатывающую отрасль.

«Страны, которые смогут раньше других провести цифровизацию промышленности, станут технологическими лидерами. У нас есть для этого все возможности. В течение ближайших лет планируется реализовать четыре проекта по инновационному развитию обрабатывающей отрасли», — пояснил премьер-министр России.

Так, власти в четыре раза увеличат финансовую поддержку отечественных проектов в области промышленного программного обеспечения, планируется увеличение доли собственных электронных компонентов для цифровой трансформации промышленности.

Также по теме «Последние разногласия снимаются»: до конца 2022 года в трёх регионах России появятся электронные паспорта В Минцифры рассказали, что в трёх регионах России до конца 2022 года планируется запустить систему электронных паспортов. Как отметил...

«Чтобы сохранить конкурентоспособность производства, надо не только успешно перейти на цифру, но и организовать работу на новых принципах: быстро, качественно, дёшево. Под конкретные требования заказчиков. Рассчитываем, что отечественная промышленность сможет к концу десятилетия выпускать по этой модели не менее 70% высокотехнологичной продукции», — заявил Мишустин.

Цифровизация в России

В середине октября в Минцифры сообщили, что в трёх регионах России до конца 2022 года планируется запуск электронного российского паспорта. По словам главы министерства Максута Шадаева, документ будет представлен в двух вариантах — смарт-карта и приложение с QR-кодом.

Помимо этого, в апреле Банк России представил концепцию цифрового рубля. До конца 2021 года планируется создание прототипа платформы, которую будут тестировать на протяжении всего 2022 года. Планируется, что запуск цифрового рубля станет одним из ключевых проектов в области цифровизации до конца текущего десятилетия.

При этом в середине октября в Центробанке сообщили, что доля безналичных платежей в России впервые достигла 75%. При этом ранее специалисты ЦБ прогнозировали достижение этого показателя только в 2023 году.

Кроме того, с 1 июля 2022 года упрощается регистрация по месту жительства или временного пребывания. Как отметили в правительстве, новые правила сделают регистрационные услуги для граждан «более удобными и менее затратными по времени».