«Последние разногласия снимаются»: до конца 2022 года в трёх регионах России появятся электронные паспорта

В Минцифры рассказали, что в трёх регионах России до конца 2022 года планируется запустить систему электронных паспортов. Как отметил глава ведомства Максут Шадаев, документ будет выполнен в форме смарт-карты и приложения с QR-кодом. Он добавил, что к настоящему времени согласован «системный проект» по запуску электронных паспортов. Ожидается, что проект соответствующего указа президента будет готов до конца 2021 года.

В трёх регионах страны до конца 2022 года планируется запуск электронного российского паспорта, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. В ходе заседания комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи он рассказал, что документ будет представлен в двух вариантах — смарт-карта и приложение с QR-кодом.

«Я очень надеюсь, что до конца следующего года в трёх субъектах России мы сможем уже начать выдавать новый паспорт в этих двух видах, взаимосвязанных между собой», — приводит ТАСС слова Шадаева. Министр не уточнил, о каких регионах идёт речь.

Он отмечает, что к настоящему времени «согласован системный проект, как электронный паспорт запускать».

«Готовы выходить на указ президента. Сейчас последние разногласия уже непринципиальные снимаются. Поэтому надеемся, что проект указа будет выпущен до конца года», — сказал Шадаев.

В конце сентября в Министерстве внутренних дел заявили, что ведомство готово к введению на территории России электронных паспортов. Как пояснила начальник Главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова, ведомство ожидает информации от Минцифры.

«Мы знаем, как он выглядит, знаем, как он будет изготавливаться, мы всё это знаем. МВД готово к этому», — приводит ТАСС её слова.

Казакова подчеркнула, что министерство готово решить любой вопрос, который ставит правительство или президент России, однако применительно к электронным паспортам необходима информация со стороны профильных ведомств.

«Но в данном случае мы ждём ответа от наших коллег, которые занимаются информатизацией России, — это Минцифры, это наша промышленность, которая ответит на те вопросы, которые ставит МВД», — добавила представитель министерства.

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Она также уточнила, что выдача документа нового образца не является самоцелью.

«Цель — чтобы удобно было для гражданина использовать этот документ, чтобы содержащий электронный носитель отражал ту информацию или те документы, которые есть у гражданина», — подытожила Казакова.

Согласно сообщению МВД от ноября 2020 года, подготовка к пилотному запуску в Москве системы электронных паспортов должна быть завершена к 1 декабря 2021 года. Тогда же в ведомстве разъяснили параметры документа.

Речь шла о пластиковой карте размером с банковскую (формат ID1), на которой размещён электронный носитель информации. На нём, в свою очередь, будут находиться данные, которые содержатся в действующем бумажном паспорте гражданина Российской Федерации. Вместе с тем основные данные документа разместят на самой пластиковой карте.

Ранее в Минцифры также рассказали, что в 2021 году ожидается старт проекта по созданию цифровых двойников основных документов граждан. По словам руководителей ведомства, используемую при этом технологию опробовали в период первой волны распространения коронавирусной инфекции COVID-19, когда вводились цифровые пропуска.

Депутат Госдумы VII созыва, советник руководителя фракции ЛДПР Андрей Свинцов в беседе с RT заверил, что документ в новом формате упростит получение большого числа услуг для российских граждан.

«Это просто проще и быстрее, когда можно в один клик или в одно касание передать данные, например, при заполнении документов при получении субсидий, при приобретении билетов, прохождении таможни и так далее. Не нужно ксерить по 15—20 листов бумажного паспорта при подаче деклараций, при приёме на работу, оформлении недвижимости», — сказал экс-депутат в беседе с RT.

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Социальный технолог Роман Алёхин обратил внимание на проблему защиты персональных данных, которая набирает актуальность по мере развития спектра электронных и цифровых госуслуг.

«Да, есть риски утечки персональных данных. С другой стороны, это происходит и сейчас, в том числе и из банка, с портала госуслуг. Мы от этого и так не застрахованы. Соответственно, если мы идём по пути цифровизации, ситуация с защитой персональных данных будет улучшаться», — предположил Алёхин в беседе с RT.

По его словам, в условиях, когда «хакеры могут взломать Пентагон», рядовые граждане не могут полностью исключать вариант, при котором портал с их личными данными взломают.

«То есть это правильно, мы к этому идём, но это налагает дополнительную ответственность как на власть, так и на людей, чтобы люди были ответственны и сами не давали возможности использовать свои данные против себя», — заключил он.