Цифровой паспорт ребёнка стал доступен врачам во всех поликлиниках Москвы

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Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что новый сервис «Цифровой паспорт ребёнка», запущенный в рамках единой цифровой платформы столичного здравоохранения, теперь доступен врачам во всех детских поликлиниках Москвы.
Цифровой паспорт ребёнка стал доступен врачам во всех поликлиниках Москвы
  • © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Он (цифровой паспорт. — RT) позволяет получить удобный свод всей важной информации о ребёнке — как медицинского, так и немедицинского характера. Например, врач может сразу увидеть группу здоровья ребёнка, группу крови, наличие льгот, хронических заболеваний и наблюдения по ним у других специалистов», — рассказала Ракова.

При этом она уточнила, что до введения новшества подобная информация хранилась разрозненно — в бумажной карте и в различных разделах электронной медкарты.

Ранее НСН передавала, что в Москве 95% родильных домов и перинатальных центров подключены к ЕМИАС.

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