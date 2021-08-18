Минцифры сообщило о планах замены бумажного паспорта на смарт-карту

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России планирует принять решение о замене бумажного паспорта смарт-картой до конца года. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава ведомства Максут Шадаев.

Как передаёт ТАСС, Шадаев отметил, что есть необходимость замены бумажного паспорта на более современный формат, уточнив, что речь идёт о смарт-карте.

Он уточнил, что такое решение будет принято до конца года.

Министр также отметил, что смарт-карта является более удобным форм-фактором для хранения всех необходимых данных. 

В МВД России сообщали, что в стране новые паспорта с 1 июля 2022 года можно будет оформить в течение пяти дней независимо от места жительства.

Также стало известно, что срок действия паспортов, которые подлежат замене по достижении гражданином возраста 20 и 45 лет, продлили до 90 дней.

Ранее сообщалось, что выдача электронных паспортов для москвичей начнётся с 1 декабря.

Подробнее — в материале RT.

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