Срок действия подлежащих замене паспортов продлён в России до 90 дней

Срок действия паспортов, которые подлежат замене при достижении гражданином возраста 20 и 45 лет, продлён до 90 дней. Об этом следует из постановления правительства России.

Отмечается, что гражданину на время изготовления нового паспорта выдают временное удостоверение личности.

«Однако с таким документом он, к примеру, не может оформить в банке кредит или зарегистрироваться на портале госуслуг», — говорится в сообщении.

В кабмине пояснили, что новое постановление позволит избежать таких неудобств.

«Теперь паспорта граждан, которым исполнится 20 или 45 лет, будут оставаться действительными до дня оформления нового паспорта, но не более чем в течение 90 дней после достижения этого возраста. То есть экстренно переоформлять документ сразу после дня рождения не понадобится», — уточнили в пресс-службе правительства.

Ранее сообщалось, что срок оформления российского паспорта с 1 июля 2022 года составит не более пяти рабочих дней.