Российский паспорт станут оформлять за пять рабочих дней в 2022 году
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- РИА Новости
Соответствующее постановление утвердило правительство России
«Ещё одно изменение, утверждённое правительством, начнёт действовать с 1 июля 2022 года. С этого момента срок оформления российского паспорта будет составлять не более пяти рабочих дней вне зависимости от того, подано ли заявление по месту жительства или по месту пребывания», — говорится в сообщении.
Как подчёркивается в заявлении кабмина, в настоящий момент срок оформления паспорта составляет 10 дней, если документы поданы по месту жительства, и 30 дней – во всех остальных случаях.
В июне правительство России одобрило законопроект, направленный на внедрение системы идентификации болельщиков (Fan ID) и использование персонифицированной карты для посещения официальных спортивных соревнований.