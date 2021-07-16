Российский паспорт станут оформлять за пять рабочих дней в 2022 году

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С 1 июля 2022 года российский паспорт будут оформлять не более пяти рабочих дней.
Российский паспорт станут оформлять за пять рабочих дней в 2022 году
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Соответствующее постановление утвердило правительство России

«Ещё одно изменение, утверждённое правительством, начнёт действовать с 1 июля 2022 года. С этого момента срок оформления российского паспорта будет составлять не более пяти рабочих дней вне зависимости от того, подано ли заявление по месту жительства или по месту пребывания», — говорится в сообщении.

Как подчёркивается в заявлении кабмина, в настоящий момент срок оформления паспорта составляет 10 дней, если документы поданы по месту жительства, и 30 дней – во всех остальных случаях.

В июне правительство России одобрило законопроект, направленный на внедрение системы идентификации болельщиков (Fan ID) и использование персонифицированной карты для посещения официальных спортивных соревнований.

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