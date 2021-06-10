Матыцин сообщил, что законопроект о введении Fan ID передан в Госдуму

Правительство России одобрило законопроект, направленный на внедрение системы идентификации болельщиков (Fan ID) и использование персонифицированной карты для посещения официальных спортивных соревнований, направив его на рассмотрение в Госдуму.

«Когда готовился данный законопроект, мы думали прежде всего о безопасности зрителей, которые приходят на соревнования целыми семьями, с детьми. Мы опирались на опыт применения Fan ID во время проведения в нашей стране чемпионата мира по футболу 2018 года. Введение Fan ID было признано международным сообществом эффективной и оправданной мерой. В настоящее время паспорт болельщика должны получить все зрители, которые посетят матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге. При проведении крупных спортивных соревнований главной проблемой по обеспечению общественного правопорядка и безопасности является невозможность идентифицировать лиц, способствовавших возникновению тех или иных ситуаций. Данный законопроект как раз будет способствовать созданию и функционированию комплексной системы безопасности соревнований», — цитирует Матыцина пресс-служба Министерства спорта РФ.

Ранее сообщалось, что министр спорта России Матыцин получил Fan ID.