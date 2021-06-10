Министр спорта России Матыцин получил Fan ID

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Министр спорта России Олег Матыцин получил паспорт футбольного болельщика (Fan ID).
Министр спорта России Матыцин получил Fan ID
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

Об этом сообщает Sport24. Fan ID необходим для посещения матчей чемпионата Европы по футболу.

В Санкт-Петербурге пройдут шесть поединков группового этапа Евро-2020: Бельгия — Россия (12 июня), Польша — Словакия (14 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня), а также один из четвертьфинальных матчей (2 июля).

Ранее Маркизио заявил, что у сборной России хорошая команда на Евро-2020.

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