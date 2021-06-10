Министр спорта России Матыцин получил Fan ID

Министр спорта России Олег Матыцин получил паспорт футбольного болельщика (Fan ID).

Об этом сообщает Sport24. Fan ID необходим для посещения матчей чемпионата Европы по футболу.

В Санкт-Петербурге пройдут шесть поединков группового этапа Евро-2020: Бельгия — Россия (12 июня), Польша — Словакия (14 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня), а также один из четвертьфинальных матчей (2 июля).

Ранее Маркизио заявил, что у сборной России хорошая команда на Евро-2020.