Маркизио: у сборной России хорошая команда на Евро-2020

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Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Клаудио Маркизио поделился ожиданиями от выступления сборной России на Евро-2020, а также назвал фаворита турнира.
Маркизио: у сборной России хорошая команда на Евро-2020
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«У России хорошая команда, где играет мой друг Артём Дзюба. Лучший капитан», — цитирует Маркизио «Матч ТВ».

Также итальянец отметил, что считает сборную Франции фаворитом турнира.

«Думаю, первое место займёт Франция. У них есть большие игроки, победившие на ЧМ-2018. Думаю, что Франция — лучшая команда на этом Евро», — добавил Маркизио.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля в 11 городах.

Ранее «Матч ТВ» запустил развлекательную нейросеть к старту Евро-2020.

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