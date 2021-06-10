«Матч ТВ» запустил развлекательную нейросеть к старту Евро-2020

Телеканал «Матч ТВ» создал развлекательную нейросеть под названием NEURO-2020, которая пишет о чемпионате Европы по футболу, а также отвечает на вопросы по актуальным темам.

Об этом сообщает пресс-служба телеканала. Нейросеть обучается на спортивных текстах сайта «Матч ТВ» и заголовках прессы. Для нейросети уже созданы аккаунты в Twitter и в Telegram. Её главная особенность — способность в шутливой форме комбинировать несовместимых героев с неожиданными событиями, например: «Ромелу Лукаку — о сборной России: последние две недели встречались по правилам ММА».

Чемпионат Европы — 2020, который был перенесён на год, пройдёт в 11 городах с 11 июня по 11 июля.

Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» выпустил маску в Instagram к Евро-2020.