В России с июля 2022 года сократят сроки оформления паспортов

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В России новые паспорта с 1 июля 2022 года можно будет оформить в течение пяти дней независимо от места жительства.
В России с июля 2022 года сократят сроки оформления паспортов
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

В сообщении говорится, что министерство в рамках программы цифровой трансформации проводит мероприятия по развитию информационных систем и консолидации данных о гражданах. Реализация этих мероприятий позволит сократить сроки оформления паспортов.

«В этой связи с 1 июля 2022 года новый паспорт будет оформляться в течение пяти рабочих дней независимо от места жительства, пребывания, фактического проживания или обстоятельств его замены», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что эти подходы будут сохранены и при введении паспорта с электронным носителем.

Сейчас срок оформления паспорта составляет от десяти до 30 дней.

Ранее сообщалось, что срок действия паспортов, которые подлежат замене по достижении гражданином возраста 20 и 45 лет, продлили до 90 дней.

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