В МВД прорабатывают требования к порядку оформления электронных паспортов
- РИА Новости
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«...МВД России совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и заинтересованными государственными органами прорабатываются детальные требования к порядку выдачи и оформления паспортов с электронным носителем», — приводит ТАСС сообщение.
Как уточняется, сейчас обсуждаются требования к инфраструктуре выдачи и применения электронных паспортов, а также оборудованию, необходимому для его оформления.
В МВД отметили, что пилотным регионом по выдаче электронных паспортов рассматривается Москва, остальные регионы России — по мере технической готовности, определяемой правительством.
Ранее сообщалось, что Минцифры планирует принять решение о замене бумажного паспорта смарт-картой до конца года