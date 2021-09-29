В МВД прорабатывают требования к порядку оформления электронных паспортов

МВД совместно с Минцифры России занимаются проработкой требований к порядку выдачи и оформления электронных паспортов. Об этом рассказали в пресс-центре МВД.

«...МВД России совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и заинтересованными государственными органами прорабатываются детальные требования к порядку выдачи и оформления паспортов с электронным носителем», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, сейчас обсуждаются требования к инфраструктуре выдачи и применения электронных паспортов, а также оборудованию, необходимому для его оформления.

В МВД отметили, что пилотным регионом по выдаче электронных паспортов рассматривается Москва, остальные регионы России — по мере технической готовности, определяемой правительством.

Ранее сообщалось, что Минцифры планирует принять решение о замене бумажного паспорта смарт-картой до конца года