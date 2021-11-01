«Серьёзным образом ужесточит контроль»: глава СК предложил ввести геномную регистрацию для всех трудовых мигрантов

Миграционное законодательство России необходимо упорядочить, прописав в нём все формы миграции, нормы, связанные с регистрацией мигрантов и выдачей квот, а также ввести геномную регистрацию для всех трудовых мигрантов. Такое мнение высказал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. По его словам, реализация подобных инициатив необходима для ужесточения контроля над миграционными процессами и введения препятствий для проникновения криминальных элементов на российский рынок труда.

В России необходимо ввести обязательную геномную регистрацию для въезжающих из ближнего зарубежья трудовых мигрантов, заявил в интервью Интерфаксу председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его мнению, в стране следует кодифицировать миграционное законодательство, поскольку сейчас миграция регулируется «сотнями нормативных актов», а сама нормативная база «многоплановая и довольно запутанная». В этой связи глава СК выступил за то, чтобы в новом нормативном акте были прописаны все формы миграции, положения, связанные с регистрацией иностранцев, с выдачей квот на занятие трудовой деятельностью, а также чётко определён порядок учёта мигрантов, их дактилоскопирования и другие виды контроля. Вдобавок необходимо прописать порядок взаимодействия правоохранительных органов с пограничниками.

«Такие меры серьёзным образом ужесточат контроль над миграционными процессами, позволят поставить дополнительный барьер проникновению на наш рынок труда криминальных элементов, а правоохранительным органам — более успешно раскрывать совершённые ими преступления», — сказал Бастрыкин.

Как заметил председатель СК, в первом полугодии 2021 года было расследовано почти 19 тыс. преступлений, совершённых иностранными гражданами, что больше, чем за аналогичный период в 2020-м (свыше 17 тыс.) По его словам, отмечается рост противоправных деяний трудовых мигрантов, в частности, они замечены в грубых нарушениях общественного порядка, массовых драках.

«Криминологические исследования показывают, что возрастающая агрессия трудовых мигрантов связана с ненадлежащей организацией работодателями их социально-бытовых условий, а также с отсутствием должной профилактики правонарушений среди прибывающих для осуществления трудовой деятельности в России, которых необходимо информировать об ответственности и последствиях совершения тех или иных противоправных деяний», — пояснил он.

Геномная регистрация представляет собой взятие образца ДНК у человека для его последующей идентификации. В России этот процесс регулируется законом «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации», принятым в 2008 году. Согласно документу, ей подлежат лица, осуждённые и отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также те, кто совершил преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Вдобавок забору ДНК подлежат неопознанные трупы.

Председатель СК Александр Бастрыкин

РИА Новости

© Сергей Гунеев

Александр Бастрыкин поднимал тему введения геномной регистрации ещё в 2010 году в интервью «Российской газете». По его словам, она станет одной из возможностей победить или как-то контролировать преступность.

«Сегодня современные методы отбора материала для геномной экспертизы уже не связаны с тем, чтобы пальчик уколоть. Более современные методы есть и у нас, и на Западе. Геномная регистрация уже реальность в таких странах, как Великобритания, Аргентина, США, Франция», — указывал глава СК.

Он также призывал создать в России общий дактилоскопический банк данных, чтобы быстро вычислять преступников, опознавать погибших в катастрофах, находить потерявшихся стариков и детей.

Отметим, что с 29 декабря 2021 года дактилоскопия станет обязательной для трудовых мигрантов в России, а также всех категорий иностранцев, прибывших в РФ на срок более 90 дней.

Москва планирует отказаться от мигрантов на стройках

Вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что столичные власти разрабатывают план мероприятий, который позволит обойтись без иностранной рабочей силы на строительных объектах города.

«Процесс строительства должен требовать в три раза меньше людей, а зарплата у них должна быть в два, а то и в три раза больше, и строили бы мы в два раза быстрее», — цитирует его РБК.

По его словам, для этого необходимо применение технологических решений и механизация процесса: «У нас в отрасли есть большой резерв эффективности».

Он подчеркнул, что на ряде столичных объектов уже проходит соответствующий эксперимент — плановая численность на них указывалась в 450 человек, а подрядчик справляется с 170.

При этом вице-мэр Москвы указал, что в настоящее время дефицит трудовых ресурсов на столичных стройках составляет примерно 40%. Бочкарёв отметил, что раньше насчитывалось около 120 тыс. мигрантов, сейчас — не более 40 тыс.

«Не хватает ни рабочих, ни инженеров. Потому что так массово в Москве никогда не строили. Программу реновации можно было бы реализовывать лет за 25–30. Но проблема в том, что не все существующие объекты просто доживут до этого срока. Мы находимся в гонке со временем», — заявил он.