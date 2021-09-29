Более 1 млн мигрантов урегулировали свой правовой статус в России

Свыше 1 млн мигрантов, которые оказались в России во время пандемии коронавируса, урегулировали свой правовой статус в стране, заявила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

«Вот для этой категории лиц (легально находящиеся на территории России. — RT) течение сроков разрешительных документов, если они заканчиваются с 15 марта 2020 года по 30 сентября 2021 года... продлевается до 30 декабря 2021 года. Все те иностранные граждане, которые пришли к нам и встали на миграционный учёт, а это более 1 млн человек, для них это всё будет действовать», — приводит её слова ТАСС.

Ранее стало известно, что в России планируется усилить контроль за мигрантами, находящимися в стране, с помощью внедрения новых информационных технологий.

В МВД также разработали законопроект, который был направлен на усиление контроля за въездом и нахождением в стране иностранных граждан, а также на установление ряда миграционных правил и статусов для иностранцев в соответствии с целями их визита в Россию.