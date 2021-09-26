МВД планирует усилить контроль за мигрантами в России за счёт IT

В России планируется усилить контроль за мигрантами, находящимися в стране, с помощью внедрения новых информационных технологий.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

В МВД ранее разработали законопроект, который был направлен на усиление контроля за въездом и нахождением в стране иностранных граждан, а также установление ряда миграционных правил и статусов для иностранцев в соответствии с целями их визита в Россию.

«Одной из целей разработки законопроекта является повышение уровня обеспечения безопасности, в том числе за счёт более широкого внедрения современных информационных технологий в процедуры предоставления государственных услуг и осуществления государственного контроля», — приводит ТАСС слова представителя правоохранительного ведомства.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2021 года МВД России выслало из страны порядка 8,6 тыс. иностранных граждан. За аналогичный период въезд в Россию по различным основаниям был запрещён почти 100 тыс. иностранных граждан.